Алматы. 18 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы модернизируют центр оперативного управления полиции, передает Kazakhstan Today.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел совещание с участием министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева по вопросам обеспечения общественной безопасности и профилактики ДТП. Основная задача властей - перестроить работу полиции Алматы с акцентом на сервисную модель несения службы. Участковые, патрульные должны помогать горожанам и гостям города в решении их вопросов, сообщила пресс-служба акима города.

Качество и доступность медицинских услуг, образования и обеспечение общественной безопасности - вот главные запросы общества, которые мы должны обеспечить", - сказал Сагинтаев, открывая совещание.

Глава МВД сообщил о планах по модернизации центра оперативного управления полиции и интеграции систем видеонаблюдения в ЦОУ. Ситуация на дорогах, по его словам, также требует пристального внимания. С начала текущего года в мегаполисе совершено около четырёх тысяч ДТП.

В настоящее время мы активно изучаем опыт зарубежных стран, где, несмотря на большое количество населения и автомобильного трафика, используя превентивные меры, удалось в разы снизить аварийность и смерть на дорогах", - отметил Тургумбаев.

В пресс-службе добавили, что акимат города будет поддерживать инициативы полиции по обеспечению правопорядка, в том числе по реорганизации дорожной инфраструктуры с применением передового опыта современных мегаполисов. Это касается так называемой "вафельной" разметки, пунктирной разметки проезда перекрестков по полосам, дополнительных светофоров и разделительных ограждений на магистральных улицах.

Жизнь людей нельзя измерять деньгами. Необходимо сделать все, чтобы дорожная инфраструктура города обеспечивала максимальную безопасность передвижения", - подчеркнул аким Алматы, поручив управлению городской мобильности проработать этот вопрос совместно с департаментом полиции.

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