Президент Казахстана поздравил Ержана Максима

Нур-Султан. 25 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Ержана Максима, занявшего второе место на Детском Евровидении, передает Kazakhstan Today.

"Ержан Максим занял второе место на престижном Детском Евровидении. Это грандиозный успех! Поздравляю тебя, твоих родителей и преподавателей с этой важной победой. Желаю тебе дальнейших успехов! Алга!" - написал глава государства в Twitter.





Финал конкурса прошел в воскресенье в польском городе Гливице . По итогам голосования телезрителей и жюри Ержан набрал 227 баллов. Он исполнил песню "Арманнан калма". Победу одержала исполнительница из Польши Вики Габор - 278 баллов, третье место у представительницы из Испании Мелани Гарсия - 212 баллов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства