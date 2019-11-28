Токаев рассказал иностранным дипломатам о внешнеполитических приоритетах Казахстана

Нур-Султан. 27 ноября. Kazakhstan Today - Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главами иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Обращаясь к участникам мероприятия, Токаев назвал встречи с дипломатическим корпусом хорошей традицией, направленной на укрепление двустороннего и многостороннего сотрудничества. Как сказал президент, такой диалог предоставляет возможность обсудить приоритеты внешней и внутренней политики нашей страны, сообщила пресс-служба Акорды.

Мы последовательно осуществляем сбалансированную, постепенную политическую модернизацию. Наши приоритеты основаны на стандартах ведущих стран ОЭСР. Правительство предпринимает смелые и уверенные шаги к достижению этой цели. Основой государственной системы Казахстана является формула: "Сильный президент - влиятельный Парламент - подотчетное правительство", - отметил глава государства.

Токаев рассказал главам дипломатических миссий о реализации концепции "слышащего" государства, деятельности Национального совета общественного доверия

Мы работаем над тем, чтобы правительство эффективно реагировало на жизненные потребности граждан. Как глава государства, я привержен развитию политических партий с целью поддержки и продвижения плюрализма в нашем обществе. Поэтому в настоящее время пересматриваются законодательные нормы, регулирующие проведение мирных митингов. Мы активно работаем над укреплением роли гражданских институтов с целью повышения подотчетности всех государственных органов", - сказал президент.

Говоря о реформах в правоохранительной и судебной системе, Токаев заявил, что благополучие государства зависит от уровня доверия граждан к этим институтам.

Мы осознаем, что политическая стабильность и эффективность государственного аппарата неотделимы от экономического роста. Есть ряд достижений в этой области. ВВП страны за 10 месяцев 2019 года вырос на 4,4%. В рейтинге Doing Business-2020 Казахстан находится на 25-й позиции. В Глобальном индексе конкурентоспособности наша страна на 55-м месте. В следующие пять лет мы планируем существенно улучшить наши позиции в международных рейтингах", - сообщил глава государства.

Президент подчеркнул, что Казахстан по-прежнему открыт для международного сотрудничества и продолжит политику конструктивного и сбалансированного взаимодействия со стратегическими партнерами и всеми заинтересованными странами. В фокусе внимания внешней политики остается глобальное межконфессиональное согласие, противодействие распространению идеологии нетерпимости и радикализма.

Мы будем продвигать и поддерживать конструктивные инициативы, направленные на обеспечение региональной и глобальной стабильности. Это прежде всего укрепление азиатской и евро-азиатской безопасности, упреждение ядерной и террористической угрозы", - отметил Токаев.

Приоритетными векторами казахстанской внешней политики, по словам главы государства, остаются взаимоотношения с Российской Федерацией, КНР, США, странами Европейского союза, Центральной Азии. В выступлении также было отмечено, что Казахстан продолжит активную работу по развитию многостороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках международных организаций и финансовых институтов.

В завершение встречи по сложившейся традиции выступил дуайен дипломатического корпуса - посол Республики Беларусь в Казахстане Анатолий Ничкасов.

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