Текущую внутриполитическую ситуацию и развитие гражданского общества обсудил президент РК с членами НСОД

Нур-Султан. 29 августа. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч с членами Национального совета общественного доверия, передает Kazakhstan Today.

В ходе беседы с известным общественным деятелем, публицистом Сейдахметом Куттыкадамом обсуждались актуальные аспекты работы Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан, роль данной диалоговой площадки в социально-политической жизни страны, сообщила пресс-служба Акорды.

Были также затронуты темы, связанные с текущей внутриполитической ситуацией и региональными процессами в Центральной Азии.

На встрече Касым-Жомарта Токаева с президентом Гражданского альянса Казахстана Асылбеком Кожахметовым рассматривались вопросы развития гражданского общества, повышения роли общественных советов при государственных органах. Глава государства отметил важность укрепления гражданского сектора, использования его потенциала в различных сферах.

Речь шла и о модернизации сферы образования и науки, новой роли университетов и задействовании их возможностей в реформировании национальной экономики.

С руководителем научно-исследовательского центра "Сакральный Казахстан" Бериком Абдыгали президент обсудил практическую реализацию инициатив, представленных на Международном туристском форуме "Улытау-2019". Особое внимание было уделено необходимости широкой популяризации этнотуристических возможностей нашей страны.





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