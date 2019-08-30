Текущую внутриполитическую ситуацию и развитие гражданского общества обсудил президент РК с членами НСОД

Нур-Султан. 29 августа. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч с членами Национального совета общественного доверия, передает Kazakhstan Today.
В ходе беседы с известным общественным деятелем, публицистом Сейдахметом Куттыкадамом обсуждались актуальные аспекты работы Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан, роль данной диалоговой площадки в социально-политической жизни страны, сообщила пресс-служба Акорды.
Были также затронуты темы, связанные с текущей внутриполитической ситуацией и региональными процессами в Центральной Азии.
На встрече Касым-Жомарта Токаева с президентом Гражданского альянса Казахстана Асылбеком Кожахметовым рассматривались вопросы развития гражданского общества, повышения роли общественных советов при государственных органах. Глава государства отметил важность укрепления гражданского сектора, использования его потенциала в различных сферах.
Речь шла и о модернизации сферы образования и науки, новой роли университетов и задействовании их возможностей в реформировании национальной экономики.
С руководителем научно-исследовательского центра "Сакральный Казахстан" Бериком Абдыгали президент обсудил практическую реализацию инициатив, представленных на Международном туристском форуме "Улытау-2019". Особое внимание было уделено необходимости широкой популяризации этнотуристических возможностей нашей страны.
Напомним, 12 июня президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О создании Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан". Позже он отметил, что "Национальный совет по общественному доверию должен быть реальной диалоговой площадкой, где открыто высказываются разные мнения и предложения о дальнейшем развитии страны. В работе Совета должны участвовать все заинтересованные и ответственные политические силы: партии, неправительственные организации и другие".
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