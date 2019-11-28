МВД обратилось к казахстанцам

Нур-Султан. 27 ноября. Kazakhstan Today - Министерство внутренних дел РК обратилось к водителям и пешеходам, передает Kazakhstan Today.

По оперативным сводкам, за минувшую неделю зарегистрировано 210 ДТП. МВД обеспокоено последствиями дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 39 человек и 289 получили травмы. Основной причиной аварий является низкая транспортная дисциплина участников дорожного движения. Так, чаще всего к необратимым последствиям приводят превышение скорости, невнимательность и игнорирование запрещающих и предупреждающих знаков", - говорится в обращении, распространенном пресс-службой министерства.

В связи с ухудшением погодных условий МВД напоминает участникам дорожного движения о простых, но очень важных правилах, соблюдение которых позволит предотвратить нежелательные ДТП.

С наступлением зимы необходимо: установить зимние либо шипованные шины; проверить системы отопления автомобиля и обдува стекол; проверить состояние и пригодность к использованию при минусовых температурах жидкость в системе охлаждения; использовать зимнее дизельное топливо для транспортных средств с дизельными двигателями во избежание поломки топливной аппаратуры.

Важно помнить, что тормозной путь автомобиля на зимней дороге значительно увеличивается, поэтому в случае возникновения внезапной опасности у водителя должна быть возможность своевременно снизить скорость, вплоть до полной остановки транспортного средства.

Кроме этого, не рекомендуется совершать опасные манёвры и резкое торможение - в условиях гололеда это может привести к потере управления автомобилем и совершению дорожно-транспортных происшествий.

Предельно внимательны должны быть и пешеходы. Переходить дорогу необходимо только в установленных местах. При этом также важно убедиться, что водители транспортных средств их заметили и имеют возможность снизить скорость и остановиться перед пешеходным переходом.

Автотранспорт является источником повышенной опасности, поэтому от соблюдения установленных правил зависит безопасность всех участников дорожного движения.

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