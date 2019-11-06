Нур-Султан. 5 ноября. Kazakhstan Today - МВД планирует ужесточить наказание за вождение в пьяном виде, передает Kazakhstan Today.

Как показывает статистика, действующие меры административного наказания не оказывают необходимого воздействия на дисциплину водителей, и количество ДТП не снижается. Ужесточение наказания за вождение в пьяном виде позволит повысить безопасность всех участников дорожного движения, как водителей и пассажиров, так и пешеходов", - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

По информации ведомства, в настоящее время готовятся соответствующие предложения, которые будут согласованы с заинтересованными госорганами, депутатским корпусом и общественностью.

Вместе с тем в пресс-службе уточнили, что за 9 месяцев текущего года нетрезвыми водителями совершено 342 ДТП, в которых погибли 64 и получили ранения 493 человека.

С начала года сотрудниками полиции выявлено свыше 22 тыс. водителей, находившихся в состоянии опьянения. Из них более 17 тыс. привлечены к административной ответственности в виде лишения права управления автотранспортом. К уголовной ответственности привлечено 1878 лиц за управление автотранспортом, лишенных этого права и находящихся в состоянии опьянения.

"В мирное время на дорогах гибнут люди по вине безответственных водителей, которые садятся за руль в пьяном виде. Этому нет оправдания. Поэтому за такие нарушения и преступления должно быть соразмерное наказание с учетом тяжести последствий", - заявил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев на совещании с руководителями служб ведомства.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность ситуацией на автодорогах и обратил особое внимание на необходимость ужесточения наказания за вождение автотранспорта в состоянии опьянения.

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