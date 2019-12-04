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Акимом Тараза стал Айтказы Карабалаев

03.12.2019, 15:27 15796
Акимом Тараза стал Айтказы Карабалаев
Тараз. 3 декабря. Kazakhstan Today - Акимом Тараза стал Айтказы Карабалаев, передает Kazakhstan Today.
 

С согласия администрации президента Республики Казахстан и городского маслихата, распоряжением акима Жамбылской области Карабалаев Айтказы Даулеткулович назначен акимом города Тараза", - сообщила пресс-служба акима города в Facebook.

 
Айтказы Карабалаев родился в 1966 году, по национальности казах, образование высшее. Окончил Казахскую государственную академию управления, Талдыкорганский юридический институт по специальностям "экономист" и "юрист". Трудовую деятельность начал рабочим в свекловичном совхозе "Дружба" Шуского района. 
 
Занимал должности заведующего отделом по организации торговли, заместителя директора торгово-производственной ассоциации "Тигрохауд" Алматы, начальника управления экономики и торговли при акиме Тараза, заместителя акима Тараза, директора агентства по взиманию сборов и отдельных налоговых платежей при акиме Жамбылской области, директора департамента координации занятости и социальных программ акимата области, заместителя руководителя аппарата акима области, акима Жуалынского района, директора представительства Национальной компании социально-предпринимательской корпорации "Онтустік", акима Таласского района, директора производственного филиала АО "КазТрансГазАймак" Туркестанской области.
 
Как сообщалось ранее, в Таразе семиклассница подверглась насилию в уличном туалете на территории школы. После инцидента уволилась глава областного управления образования, к дисциплинарной ответственности привлекли 11 человек. 
 
От занимаемых должностей освободили завуча, учителя математики, который отпустил девочку с урока, дежурного в тот день педагога, вахтера и школьного инспектора. Также своей должности лишился прежний аким Тараза. Он уволен по поручению президента страны.

Кроме этого, начальник департамента полиции Жамбылской области был предупрежден о неполном служебном соответствии. От занимаемой должности освобождён начальник управления полиции города Тараза. 
 

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