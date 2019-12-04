Тараз. 3 декабря. Kazakhstan Today - Акимом Тараза стал Айтказы Карабалаев, передает Kazakhstan Today.

С согласия администрации президента Республики Казахстан и городского маслихата, распоряжением акима Жамбылской области Карабалаев Айтказы Даулеткулович назначен акимом города Тараза", - сообщила пресс-служба акима города в Facebook.

Айтказы Карабалаев родился в 1966 году, по национальности казах, образование высшее. Окончил Казахскую государственную академию управления, Талдыкорганский юридический институт по специальностям "экономист" и "юрист". Трудовую деятельность начал рабочим в свекловичном совхозе "Дружба" Шуского района.

Занимал должности заведующего отделом по организации торговли, заместителя директора торгово-производственной ассоциации "Тигрохауд" Алматы, начальника управления экономики и торговли при акиме Тараза, заместителя акима Тараза, директора агентства по взиманию сборов и отдельных налоговых платежей при акиме Жамбылской области, директора департамента координации занятости и социальных программ акимата области, заместителя руководителя аппарата акима области, акима Жуалынского района, директора представительства Национальной компании социально-предпринимательской корпорации "Онтустік", акима Таласского района, директора производственного филиала АО "КазТрансГазАймак" Туркестанской области.

Кроме этого, начальник департамента полиции Жамбылской области был предупрежден о неполном служебном соответствии. От занимаемой должности освобождён начальник управления полиции города Тараза.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства