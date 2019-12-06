Нур-Султан. 5 декабря. Kazakhstan Today - Находящимся в госсобственности казахстанским аэропортам поручено снизить стоимость авиатоплива до среднерыночного уровня, передает Kazakhstan Today.

Во исполнение поручения главы государства относительно снижения цен на авиатопливо, вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Бериком Камалиевым было проведено совещание с основными аэропортами и иностранными авиакомпаниями, осуществляющими полеты в Казахстан. Так, аэропортам, находящимся в государственной собственности, было поручено снизить стоимость авиатоплива до среднерыночного уровня и привести в соответствие с данным решением договоры с иностранными авиакомпаниями", - сообщили в пресс-службе МИИР РК.

В ведомстве пояснили, что стоимость авиатоплива занимает самый большой удельный вес в стоимости авиаперевозок - до 30%.

В совещании приняли участие представители аэропортов Нур-Султана, Караганды, Алматы, Шымкента, Актау и иностранных авиакомпаний Air China Limited, China Southern Airlines, Turkish Airlines, "Атласглобал", "Аэрофлот", Fly Dubai, Uzbekistan Airways, Pegasus, Etihad Airways, Siberia Airlines, Ural Airlines и "Белавиа".

В целом вопрос снижения стоимости авиатоплива и авиабилетов будет находится на постоянном контроле Министерства и работы в данном направлении будут осуществляться и впредь", - добавили в МИИР.

По данным ведомства, в целях исполнения поручения главы государства по снижению цен на авиаперевозки отечественные авиакомпании снизили среднюю стоимость авиабилета по внутренним маршрутам в среднем на 12%.

Запуск первой бюджетной авиакомпании в Казахстане оказал существенное влияние на рынок авиаперевозок и в целом позволил повысить конкуренцию на внутреннем рынке, что привело к снижению тарифов на авиабилеты.

Кроме этого, с приходом авиакомпании Fly Arystan в казахстанских аэропортах наблюдается прирост пассажиропотока: в Нур-Султане - 48%, Алматы - 45%, Семее - 1013%, Таразе - 734%, Павлодаре - 117%, Караганде - 90%, Шымкенте - 57%, Уральске - 54%.

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