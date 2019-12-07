Шпекбаев рассказал, кто из госслужащих обязан подавать в отставку за коррупцию подчиненных

Нур-Султан. 6 декабря. Kazakhstan Today - Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев разъяснил, какую ответственность в Казахстане будут нести руководители госорганов за коррупцию подчиненных, передает Kazakhstan Today.

Шпекбаев пояснил, что к политическим госслужащим относятся министры и их заместители, первые руководители госорганов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту, и их заместители, акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и их заместители, акимы районов.

Первое условие обязанности политического руководителя подавать в отставку - наличие вступившего в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его непосредственного подчиненного или принятие решения о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям (амнистия, деятельное раскаяние, примирение сторон и другие). Срок, в течение которого руководитель подает в отставку, составляет 10 календарных дней", - написал глава антикоррупционного ведомства в Facebook .

Вторым условием для отставки является совершение преступления непосредственным подчиненным по истечении 3 месяцев со дня назначения руководителя на политическую должность.

Для правильного понимания разъясню термин "непосредственный подчиненный". Для руководителя центрального госоргана - это его заместители, ответственный секретарь либо руководитель аппарата, руководители территориальных подразделений. Для акима области, столицы, города республиканского значения - его заместители, руководитель аппарата, аким района либо города областного значения. Для заместителя руководителя центрального государственного органа (к примеру, вице-министра) - руководители курируемого им ведомства или самостоятельного структурного подразделения (департамент, управление). Для заместителя акима области, столицы, города республиканского значения - руководители курируемых им исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета. Для акима района - заместители, руководитель аппарата, руководители непосредственно курируемых районных исполнительных органов, акимы сел, поселков, сельских округов", - уточнил Шпекбаев.

При этом он отметил, что "понятие "отставка" применяется только в отношении политических служащих".

Принять отставку или нет - исключительная прерогатива лица, назначившего политического госслужащего (для руководителей центральных госорганов, акимов областей, городов республиканского значения и столицы - президент, для вице-министров - премьер-министр, для заместителей акимов областей, городов республиканского значения и столицы, а также акимов районов и городов областного значения - акимы областей, городов республиканского значения и столицы)", - говорится в сообщении.

Что касается руководителей, являющихся административными госслужащими, а это ответственные секретари, руководители аппаратов, председатели комитетов центральных госорганов и их заместители, руководители департаментов и самостоятельных управлений - они в аналогичных случаях будут привлекаться к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения, проинформировал Шпекбаев.

По его словам, дисциплинарные санкции также будут вводиться за то, что руководители госорганов, госорганизаций, субъектов квазигоссектора не принимают мер по предупреждению коррупции. Речь идет о систематическом пренебрежении своей обязанностью предупреждать коррупцию в коллективе.

Все эти новеллы, которые будут введены в действие с 10 декабря текущего года, являются воплощением системной и продуманной политики Елбасы и президента, нацеленной на искоренение коррупции в Казахстане. С учетом их новизны в правоприменительной практике будут иметь место различные нестандартные ситуации, которые мы будем досконально изучать совместно с судебными органами и прокуратурой", - заключил Алик Шпекбаев.

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