В МВД сообщили о стабилизации ситуации на дорогах страны

Нур-Султан. 24 декабря. Kazakhstan Today - В Министерстве внутренних дел сообщили о стабилизации ситуации на дорогах страны, передает Kazakhstan Today.

На заседании правительства под председательством премьер-министра Аскара Мамина о принимаемых мерах по обеспечению безопасности на автодорогах доложил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев. Он отметил, что в настоящее время ситуация на дорогах стабилизирована, на обеспечение их безопасного функционирования задействованы вся необходимая техника и человеческие ресурсы, пишет primeminister.kz

Однако погода в 8 регионах все еще нестабильна. Это Восточно-Казахстанская, Атырауская, Акмолинская, Костанайская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская и Туркестанская области. В связи с этим мы призываем акимов областей совместно работать над мониторингом ситуации и обеспечением безопасности на дорогах", - резюмировал министр внутренних дел.

Глава МВД напомнил, что на прошлой неделе в связи со сложными погодными условиями было закрыто движение на ряде автодорог. Уведомления о предупреждении опасных погодных условий были распространены через СМИ и СМС. Однако, несмотря на эти предупреждения, многие водители оказались на дорогах в момент чрезвычайной ситуации.

Как отметил министр, на ситуацию на дорогах негативно повлияли погодные условия. В частности, резкое повышение температуры до нуля градусов и последующее образование гололеда, а также ограничение видимости из-за тумана, дождей и снегопадов.

При этом с целью снижения аварийности полицией ежедневно через республиканские и местные СМИ распространялась информация по вопросам эксплуатации транспорта в сложных метеорологических условиях и ограничении движения.

В то же время, по словам Тургумбаева, зачастую водители, управляя неисправными транспортными средствами, по объездным дорогам выезжали на опасные участки с закрытым движением.

Пренебрегая правилами дорожного движения, в условиях гололеда и ограниченной видимости нарушали скоростной режим и не соблюдали дистанцию, что явилось причиной совершения ДТП ", - рассказал министр.

Органами внутренних дел совместно с коммунальными службами и местными исполнительными органами проводились мероприятия по устранению заторов, расчистке дорог, подсыпке инертных материалов, эвакуации и оказанию экстренной помощи гражданам.

Всего из снежных заносов были эвакуированы более 120 автомашин и свыше 900 человек. Эвакуированные граждане были размещены в пунктах обогрева, развернутых в близлежащих населенных пунктах. Для оказания помощи гражданам в регионах были развернуты оперативные штабы.

По словам Тургумбаева, в спасении людей было задействовано более 200 сотрудников КЧС и 300 сотрудников полиции, 170 единиц спасательной техники и полицейских автомашин, а также специальная техника местных исполнительных органов и дорожных служб.

Бригадами трассовых медико-спасательных пунктов осуществлено 42 выезда на места ДТП, оказана медицинская помощь 41 гражданам", - сказал министр.

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