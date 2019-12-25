Токаев обсудил с академиком Джумадильдаевым перевод казахского языка на латиницу

В ходе встречи обсуждались перспективы развития отечественного образования и науки, происходящие в обществе изменения и вопросы воспитания подрастающего поколения, сообщила пресс-служба Акорды.
Также был рассмотрен ряд идей и предложений, касающихся развития казахского языка и его перевода на латинскую графику.
Ранее Токаев высказался о переходе казахского языка на латиницу, назвав три предложенных варианта латиницы несовершенными.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства