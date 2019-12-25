Система Orphus

Токаев обсудил с академиком Джумадильдаевым перевод казахского языка на латиницу

24.12.2019, 14:24 26866
Токаев обсудил с академиком Джумадильдаевым перевод казахского языка на латиницу
Нур-Султан. 24 декабря. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял академика Аскара Джумадильдаева, передает Kazakhstan Today.
 
В ходе встречи обсуждались перспективы развития отечественного образования и науки, происходящие в обществе изменения и вопросы воспитания подрастающего поколения, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Также был рассмотрен ряд идей и предложений, касающихся развития казахского языка и его перевода на латинскую графику.
 
Ранее Токаев высказался о переходе казахского языка на латиницу, назвав три предложенных варианта латиницы несовершенными.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая