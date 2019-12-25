Токаев обсудил с академиком Джумадильдаевым перевод казахского языка на латиницу

Нур-Султан. 24 декабря. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял академика Аскара Джумадильдаева, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи обсуждались перспективы развития отечественного образования и науки, происходящие в обществе изменения и вопросы воспитания подрастающего поколения, сообщила пресс-служба Акорды.

Также был рассмотрен ряд идей и предложений, касающихся развития казахского языка и его перевода на латинскую графику.

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