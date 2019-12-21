Токаев о переходе на латиницу: три предложенных варианта алфавита оказались несовершенными

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Хотел бы также высказаться по вопросу перехода на латиницу. Тем более этот вопрос поднимался на заседании Национального совета. Спешки в этом вопросе допускать нельзя. Требуется тщательно, выверенно, всесторонне проанализировать и проработать все аспекты внедрения нового алфавита. Предложенные три варианта латиницы оказались несовершенными. Поэтому нужен поистине научный подход к этой проблеме, которую упрощать нельзя", - сказал Токаев на втором заседании Национального совета общественного доверия. Текст выступления опубликован на сайте Акорды.
Он отметил, что "речь не идет о простом переложении кириллицы на латиницу, нужна реформа казахского языка, его модернизация".
Ждем авторитетного мнения наших ученых. Еще раз заявляю, что мы реформируем именно казахский язык. В таком судьбоносном для нации вопросе кампанейщина, легковесность недопустимы!" - резюмировал глава государства.
Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил усовершенствовать алфавит казахского языка на латинице. А вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов пояснил, что казахский алфавит требует доработки прежде всего из-за того, что не подходит для расположения на клавиатуре.
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