Токаев о переходе на латиницу: три предложенных варианта алфавита оказались несовершенными

Фото: Zakon.kz

Нур-Султан. 20 декабря. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о переходе казахского языка на латиницу. По его словам, три предложенных варианта латиницы оказались несовершенными, передает Kazakhstan Today.

Хотел бы также высказаться по вопросу перехода на латиницу. Тем более этот вопрос поднимался на заседании Национального совета. Спешки в этом вопросе допускать нельзя. Требуется тщательно, выверенно, всесторонне проанализировать и проработать все аспекты внедрения нового алфавита. Предложенные три варианта латиницы оказались несовершенными. Поэтому нужен поистине научный подход к этой проблеме, которую упрощать нельзя", - сказал Токаев на втором заседании Национального совета общественного доверия. Текст выступления опубликован на сайте Акорды.

Он отметил, что "речь не идет о простом переложении кириллицы на латиницу, нужна реформа казахского языка, его модернизация".

Ждем авторитетного мнения наших ученых. Еще раз заявляю, что мы реформируем именно казахский язык. В таком судьбоносном для нации вопросе кампанейщина, легковесность недопустимы!" - резюмировал глава государства.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил усовершенствовать алфавит казахского языка на латинице. А вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов пояснил, что казахский алфавит требует доработки прежде всего из-за того, что не подходит для расположения на клавиатуре.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства