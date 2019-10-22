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Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил усовершенствовать алфавит казахского языка на латинице, передает Kazakhstan Today.

Историческое решение о переходе на латинскую графику было принято около двух лет назад. Однако в алфавите все же имеются недостатки. Языковедам необходимо усовершенствовать алфавит. Дал соответствующее поручение министру культуры и спорта А. Раимкуловой. Впереди большая работа", - написал Токаев в Twitter.

Как сообщалось ранее, план мероприятий по переходу на латиницу состоит из трёх этапов . В 2018-2020 годы планируется проведение работ по совершенствованию нормативно-правовых актов (НПА), разработка правил правописания на новом алфавите и IТ-приложения для текстового перекодировщика на латиницу. Следующий этап намечен на 2021-2023 годы. В это время начнется перевод действующих НПА, принятых государственными и местными исполнительными органами на латинскую графику, выдача паспортов, удостоверений и других документов. В 2024-2025 годы запланирован перевод на латиницу делопроизводства центральных государственных органов и местных исполнительных органов, государственных СМИ, а также организаций образования. В настоящее время разрабатывается проект государственной программы по развитию и функционированию языков на 2020-2025 годы. Основная задача - модернизация казахского алфавита на основе латиницы.

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