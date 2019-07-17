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В Минкультуры опровергли информацию о продлении сроков перехода на латиницу

16.07.2019, 20:15 6643
В Минкультуры опровергли информацию о продлении сроков перехода на латиницу
Фото: Zakon.kz
Нур-Султан. 16 июля. Kazakhstan Today - В Министерстве культуры и спорта РК опровергли информацию о том, что переход на латинскую графику в Казахстане продлится до 2030-2035 года, передает Kazakhstan Today.
 
Напомним, ранее издание "Известия" распространили информацию, что казахстанское правительство рассматривает возможность продлить смену алфавита еще на 10 лет.
 

Информация о том, что переход на латинскую графику продлится до 2030-2035 года не соответствует действительности. Согласно указу первого президента Республики Казахстан - Елбасы "О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику", правительством Казахстана был утвержден план мероприятий по поэтапному переводу до 2025 года", - прокомментировал, распространенную ранее СМИ информацию, председатель комитета языковой политики Министерства культуры и спорта РК Галымжан Мельдешов.

 
Мельдешов напомнил, что план мероприятий по переходу на латиницу состоит из трёх этапов. В 2018-2020 годы планируется проведение работ по совершенствованию нормативно-правовых актов (НПА), разработка правил правописания на новом алфавите и IТ-приложения для текстового перекодировщика на латиницу. Следующий этап намечен на 2021-2023 годы. В это время начнется перевод действующих НПА, принятых государственными и местными исполнительными органами на латинскую графику, выдача паспортов, удостоверений и других документов. В 2024-2025 годы запланирован перевод на латиницу делопроизводства центральных государственных органов и местных исполнительных органов, государственных СМИ, а также организаций образования.
 
В настоящее время разрабатывается проект государственной программы по развитию и функционированию языков на 2020-2025 годы. Основная задача - модернизация казахского алфавита на основе латиницы, добавил Мельдешов.
 

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