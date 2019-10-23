Казахский алфавит на латинице требует доработки для расположения на клавиатуре

Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - Казахский алфавит требует доработки прежде всего из-за того, что не подходит для расположения на клавиатуре, пояснил сегодня на пресс-конференции в СЦК вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов, передает Kazakhstan Today.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил усовершенствовать алфавит казахского языка на латинице.

Дауешов пояснил, что речь идет прежде всего о варианте казахского алфавита на латинице, который необходимо расположить на клавиатуре.

"Проделав огромную работу при создании нового алфавита, мы не учли, как будут располагаться буквы на клавиатуре. Мы провели тестовые работы с компанией Lenovo. Выяснилось, что некоторые буквы не подходят стандартам Unicode. Эти пробелы выявились в практической работе. Сейчас мы работаем над этим. Мы учтем все предложения ученых, общества, в том числе примем во внимание материалы, опубликованные в СМИ", - цитирует Дауешова портал Kazpravda.kz .

Как сообщалось ранее, план мероприятий по переходу на латиницу состоит из трёх этапов . В 2018-2020 годы планируется проведение работ по совершенствованию нормативно-правовых актов (НПА), разработка правил правописания на новом алфавите и IТ-приложения для текстового перекодировщика на латиницу. Следующий этап намечен на 2021-2023 годы. В это время начнется перевод действующих НПА, принятых государственными и местными исполнительными органами на латинскую графику, выдача паспортов, удостоверений и других документов. В 2024-2025 годы запланирован перевод на латиницу делопроизводства центральных государственных органов и местных исполнительных органов, государственных СМИ, а также организаций образования. В настоящее время разрабатывается проект государственной программы по развитию и функционированию языков на 2020-2025 годы. Основная задача - модернизация казахского алфавита на основе латиницы.

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