Казахстан ратифицировал договор с Монголией о передаче осужденных лиц

Нур-Султан. 25 декабря. Kazakhstan Today - Казахстан ратифицировал договор между Республикой Казахстан и Монголией о передаче осужденных лиц, передает Kazakhstan Today.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Монголией о передаче осужденных лиц", - сообщает пресс-служба Акорды.

Текст закона публикуется в печати.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства