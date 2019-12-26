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Казахстан ратифицировал договор с Монголией о передаче осужденных лиц

25.12.2019, 20:27 11314
Нур-Султан. 25 декабря. Kazakhstan Today - Казахстан ратифицировал договор между Республикой Казахстан и Монголией о передаче осужденных лиц, передает Kazakhstan Today.
 
"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Монголией о передаче осужденных лиц", - сообщает пресс-служба Акорды.
 
Текст закона публикуется в печати.

 

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