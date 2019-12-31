Правительство Казахстана утвердило план законопроектных работ на 2020 год

Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход исполнения плана законопроектных работ правительства на 2019 год и проект плана на 2020 год, передает Kazakhstan Today.

"В проекте плана на 2020 год значится 17 законопроектов, направленных на решение актуальных и важных вопросов, исполнение поручений Первого Президента – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева и главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева", - сказал А. Мамин.

Предусмотрены законопроекты в реализацию предвыборной программы и послания главы государства. Будут разработаны проекты новых законов "О ветеранах", "О растительном мире" и ряд других проектов, включающих изменения в действующее законодательство.

Премьер-министр поручил первым руководителям государственных органов взять под личный контроль законотворческую работу.

При нарушениях сроков внесения плановых законопроектов будет рассматриваться ответственность именно первых руководителей", - сказал А. Мамин, поручив Министерству юстиции усилить общий контроль над реализацией плана законопроектных работ правительства на 2020 год.

Как сообщил министр юстиции Марат Бекетаев, в текущем году в парламент внесены 32 законопроекта, включая "О статусе педагога", кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", Экологический кодекс и др. В 2019 году правительство внесло в парламент 32 законопроекта

По его информации, план законопроектных работ правительства на 2019 год при утверждении предусматривал разработку и внесение в парламент 27 законопроектов. Однако на основе предложений органов-разработчиков, с учетом внесенных в течение года поправок, планом в настоящее время предусматривается разработка 32 законопроектов. Все они внесены в парламент.

Из них 3 законопроекта подписаны главой государства, 29 законопроектов находятся на рассмотрении парламента", - проинформировал министр.

В течение 2019 года в план вносились корректировки 10 раз. Указанными корректировками включены 4 законопроекта, перенесены сроки по 12 законопроектам, один законопроект был поделен на две части.

По словам М. Бекетаева, основными причинами нарушения сроков, установленных планом, являются проведение некачественного анализа правоприменительной практики на стадии разработки концепции законопроекта, а также отсутствие необходимого контроля со стороны первых руководителей государственных органов-разработчиков.

Кроме того, госорганами-разработчиками не проводилась соответствующая работа по обсуждению положений законопроектов целевыми группами.

Эти факторы привели к переносу сроков половины законопроектов, запланированных на 2019 год.

В результате во II полугодии в парламент было внесено не 13 законопроектов, а 25 законопроектов, то есть в 2 раза больше запланированного количества. Это, конечно, привело к обоснованной критике со стороны депутатов парламента и администрации президента", - сказал М. Бекетаев.

По вопросам законопроектной деятельности было также проведено несколько совещаний. В результате проведенной работы Министерством юстиции разработаны поправки в некоторые решения, направленные на усиление контроля за законопроектной деятельностью и повышение качества законотворческой работы.

Указанные поправки предусматривают повышение ответственности ответственных лиц государственного органа-разработчика за перенос срока или нарушение сроков планируемого законопроекта.

Эти поправки согласованы со всеми министерствами. Соответствующий проект постановления находится на рассмотрении Канцелярии премьер-министра.

Кроме того, в целях совершенствования процедур разработки законов, общественного обсуждения Министерством юстиции разработан пакет законодательных поправок по вопросам совершенствования законотворческого процесса.

Соответствующий законопроект одобрен на заседании правительства и в ближайшее время будет внесен в парламент.

По нашему мнению, вышеупомянутые вопросы положительно повлияют на качественное планирование законопроектной работы правительства, а также на своевременное внесение законопроектов в правительство и парламент", - отметил министр.

Как сообщил Марат Бекетаев, проект Плана законопроектных работ на 2020 год предусматривает разработку 17 законопроектов. Разрабатываемые законопроекты направлены на дальнейшее развитие различных отраслей. Например, вопросы социального обеспечения, физической культуры и спорта, воинской службы и жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих.

В предстоящем году предполагается разработка новых проектов законов "О контроле специфических товаров", "О растительном мире" и "О ветеранах".

В проекте плана предусмотрен ряд законопроектов, направленных на реализацию послания главы государства народу Казахстана, а также предвыборной программы президента. Это законопроекты по вопросам государственных закупок, физической культуры и спорта, расширения самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти.

К примеру, разработка законопроекта по вопросам государственных закупок будет способствовать эффективному проведению государственных закупок в результате упрощения процедур закупок и устранения излишнего регулирования процедур проведения.

Из разрабатываемых законопроектов наибольшее количество законопроектов приходятся на Министерство индустрии и инфраструктурного развития и Министерство труда и социальной защиты населения - по 3 законопроекта.

Министерствами финансов, национальной экономики, иностранных дел, культуры и спорта, геологии и природных ресурсов будут разработаны по 2 законопроекта.

Министерством обороны будет разработан один законопроект.

Как отметил министр, срок предоставления законопроектов в парламент был пересмотрен в сторону равномерности.

Таким образом, из 17 законопроектов, предусмотренных проектом плана, в I полугодии 2020 года планируется внести в парламент 8 законопроектов, а во II полугодии - 9 законопроектов, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

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