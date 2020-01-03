Поселок Затобольск переименован в город Тобыл

Нур-Султан. 2 января. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об отнесении поселка Затобольск Костанайского района Костанайской области к категории городов районного значения и его переименовании", передает Kazakhstan Today.

Отнести поселок Затобольск Костанайского района Костанайской области к категории городов районного значения. Переименовать поселок Затобольск в город Тобыл", - говорится в документе.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования, сообщила пресс-служба Акорды.

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