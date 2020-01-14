Токаев: Признание иранскими властями своей вины за авиакатастрофу было важным

Нур-Султан. 13 января. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал признание иранскими властями своей вины за авиакатастрофу важным решением, передает Kazakhstan Today.

"Признание иранскими властями своей вины за авиакатастрофу, унесшую жизни многих граждан ряда государств, - это решение, имеющее важное значение. В сложившейся ситуации все стороны должны проявлять сдержанность для снижения напряженности, жертвами которой становятся и мирные граждане", - написал в Twitter президент РК Касым-Жомарт Токаев.

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