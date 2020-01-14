Токаев: Признание иранскими властями своей вины за авиакатастрофу было важным

"Признание иранскими властями своей вины за авиакатастрофу, унесшую жизни многих граждан ряда государств, - это решение, имеющее важное значение. В сложившейся ситуации все стороны должны проявлять сдержанность для снижения напряженности, жертвами которой становятся и мирные граждане", - написал в Twitter президент РК Касым-Жомарт Токаев.
Как сообщалось ранее, Иран признал, что сбил украинский самолет по ошибке. "Вследствие непреднамеренной человеческой ошибки самолет был случайно сбит, что, к сожалению, привело к гибели соотечественников и иностранных граждан", - говорится в заявлении.
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