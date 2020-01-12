Иран признал, что сбил украинский самолет по ошибке

Тегеран. 11 января. Kazakhstan Today - Самолет "Международных авиалиний Украины" под Тегераном был сбит по ошибке, говорится в заявлении генерального штаба ВС Ирана, распространенном в субботу агентством ISNA, передает Kazakhstan Today.

Вследствие непреднамеренной человеческой ошибки самолет был случайно сбит, что, к сожалению, привело к гибели соотечественников и иностранных граждан", - говорится в заявлении, пишет ТАСС .

Также отмечается, что "во время полета самолет оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) и по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

В заявлении говорится о том, что "через несколько часов после ракетных ударов [ВС Ирана по военным базам США в Ираке] значительно увеличилось количество полетов американских военных самолетов". "Это обстоятельство стало причиной повышенной чувствительности среди подразделений противовоздушной обороны", - подчеркивается в сообщении.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что причиной авиакатастрофы под Тегераном стала ошибка, допущенная в период кризиса, возникшего из-за авантюрных действий США. Об этом он написал в субботу на своей странице в Twitter.

Грустный день. Предварительные выводы внутреннего расследования Вооруженных сил [Ирана]: человеческая ошибка, допущенная в кризисный период из-за авантюризма США, привела к катастрофе", - написал он.

Зариф принес соболезнования и извинения иранскому народу, а также семьям жертв трагедии.

Напомним, украинский лайнер со 176 пассажирами разбился вскоре после взлета неподалеку от Тегерана. Все находившиеся на борту пассажиры погибли.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства