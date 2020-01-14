О сроках поэтапного внедрения всеобщего декларирования напомнили в Комитете госдоходов РК

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Нур-Султан. 13 января. Kazakhstan Today - О сроках поэтапного внедрения всеобщего декларирования рассказали в Комитете государственных доходов Минфина РК, передает Kazakhstan Today.

Законом РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения" от 3 июля 2019 года перенесен срок ввода всеобщего декларирования с 1 января 2020 года на 1 января 2021 года с последующим поэтапным переходом к декларированию.

На первом этапе - с 1 января 2021 года - декларацию в рамках всеобщего декларирования представят : лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги; лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги; лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги; а также лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации, в соответствии с Конституционным законом РК "О выборах в Республике Казахстан" и законами РК "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг".

На втором этапе - с 1 января 2023 года - декларирование будет введено для работников государственных учреждений и их супругов, а также работников субъектов квазигосударственного сектора и их супругов.

На третьем - с 1 января 2024 года - декларирование должны будут осуществлять руководители и учредители юридических лиц и их супруги, индивидуальные предприниматели и их супруги.

На четвертом этапе - с 1 января 2025 года - декларирование вводится для остальных категорий граждан.

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