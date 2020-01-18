В Казахстане профессионалов ряда отраслей привлекут к госуправлению

Нур-Султан. 17 января. Kazakhstan Today - Фонд Елбасы совместно с правительством Казахстана приступает к реализации программы подготовки отраслевых менеджеров по управлению изменениями, передает Kazakhstan Today.

Программа создает дополнительные условия для вовлечения казахстанских профессионалов в государственное управление. При этом предлагаются новые форматы сотрудничества граждан с госаппаратом, которые не предполагают обязательного их привлечения к занятию должностей на государственной службе, пишет primeminister.kz

В рамках Программы на первом этапе планируется привлечь 200 казахстанских профессионалов для реализации конкретных задач в 11 отраслях: торговля и логистика, строительство, сельское хозяйство, геологоразведка и промышленность (в том числе новые индустрии), водные ресурсы, региональное развитие и управление городами, туризм, культура и спорт, образование, здравоохранение и медиаиндустрия.

К участию в Программе приглашаются граждане РК, работающие как в государственном, так и в частном секторе, в том числе проживающие за рубежом, имеющие успешный практический опыт, профессиональные знания. Участники пройдут функциональное и отраслевое обучение в форме курсов и стажировок в ведущих институтах и компаниях мира.

Отмечается, что участники Программы получат возможность прямого и регулярного взаимодействия с руководством правительства, ведущими отечественными и международными экспертами, которые выступят в качестве их наставников.

Общее руководство Программой осуществляется управляющим комитетом во главе с премьер-министром РК Аскаром Маминым. Реализация Программы будет обеспечена ФПП совместно с Проектным офисом правительства.

Прием заявок кандидатов для участия в Программе начался 15 января. Процесс отбора и формирования отраслевых команд завершится до 15 марта текущего года. Этой работой займется специальная независимая комиссия. К оценке кандидатов, для объективности отбора, будут привлечены международные эксперты. Для подачи заявки на участие в Программе необходимо направить свое резюме с указанием контактных данных для обратной связи на адрес электронной почты: cv@elumiti.kz.

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