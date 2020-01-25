Токаев проводит расширенное заседание правительства РК

Нур-Султан. 24 января. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев проводит расширенное заседание правительства, передает Kazakhstan Today.

В Укімет Уйі под председательством президента Касым-Жомарта Токаева проходит расширенное заседание правительства Республики Казахстан.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, на заседании правительство представит отчет об итогах социально-экономического развития страны за 2019 год.

Будет также рассмотрен ход реализации поручений главы государства по основным направлениям деятельности правительства.

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