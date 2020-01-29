Президент РК провел ряд встреч в ОАЭ

Абу-Даби. 28 января. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в рамках своего официального визита в Объединённые Арабские Эмираты провел ряд встреч, передает Kazakhstan Today.

В частности, президент Казахстана провел встречу с представителем правящей семьи Эмирата Абу-Даби, одним из крупных бизнесменов ОАЭ, владельцем многофункционального комплекса "Etihad Towers", акционером "First Abu Dhabi Bank" Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном.

Глава государства подчеркнул, что Объединенные Арабские Эмираты являются одним из самых близких партнеров Казахстана на Ближнем Востоке, и в ходе переговоров с Наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном достигнута договоренность о дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества.

Шейх Сурур бен Мухаммед Аль Нахаян сообщил президенту Казахстана о том, что принадлежащая ему компания "West Hydrocarbons Commercial Investment LLC" осуществляет строительство нефтеперерабатывающего завода в Западно-Казахстанской области. По словам бизнесмена, он намерен продолжать совместную работу с нашей страной и вкладывать инвестиции в новые проекты.

Также Касым-Жомарт Токаев провел встречу с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ, правителем Дубая шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом. В ходе беседы обсуждались вопросы партнерства двух стран на региональном и глобальном уровнях.

Президент Казахстана дал высокую оценку проведенным в ОАЭ реформам, которые позволили превратить Дубай в один из крупнейших мировых финансовых и туристических центров.

Участники встречи рассмотрели перспективы сотрудничества в сферах цифровой экономики, электронной коммерции, современной инфраструктуры, искусственного интеллекта, финансовых услуг, инвестиций, индустрии туризма, строительства и транспорта.

Глава государства отметил важность укрепления двустороннего сотрудничества Казахстана с Объединенными Арабскими Эмиратами, а также подтвердил своё намерение придать мощный импульс реализации совместных бизнес-проектов.

Наша страна готовится продвигать туристические продукты, связанные с глобальной историей. К примеру, с Золотой Ордой. И в этом вопросе нам очень интересен опыт туристического бизнеса Эмиратов: как развить внутренний туризм, как сделать направления интересными для туристов", - сказал президент Казахстана.

В свою очередь Шейх Мухаммед Аль Мактум выразил готовность Эмиратов поделиться с Казахстаном опытом и знаниями по развитию различных секторов экономики. Он также проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ходе подготовки Дубая к Всемирной выставке "ЭКСПО-2020"

Кроме того, глава государства встретился с исполнительным директором Инвестиционной корпорации Дубая Мухаммедом аш-Шайбани. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в финансовой сфере и перспективы дальнейшего развития Международного финансового центра "Астана".

Также рассмотрена возможность активного участия Инвестиционной корпорации Дубая в казахстанской программе приватизации и в деятельности биржи МФЦА.

Касым-Жомарт Токаев сообщил Мухаммеду аш-Шайбани о готовности государственных структур создать благоприятные условия для инвесторов в случае их заинтересованности в инвестировании и приобретении активов в Казахстане.

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