Начальником департамента полиции Алматы назначен Канат Таймерденов

Фото: МВД РК

Алматы. 29 января. Kazakhstan Today - По согласованию с администрацией президента и акимом Алматы на должность начальника департамента полиции города назначен полковник полиции Канат Таймерденов, передает Kazakhstan Today.

Нового начальника департамента полиции личному составу представил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, сообщает Polisia.kz

Таймерденов, 1976 года рождения. В органах внутренних дел - с 1995 года. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. В 2012-2017 годах работал первым заместителем департамента полиции города Алматы. После этого возглавил департамент полиции Мангистауской области.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства