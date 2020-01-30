Экс-начальник департамента полиции Алматы возглавил полицию Алматинской области

Алматы. 29 января. Kazakhstan Today - Бывший начальник департамента полиции Алматы Серик Кудебаев возглавил департамент полиции Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

По согласованию с администрацией президента и акимом области на должность начальника департамента полиции Алматинской области назначен генерал-майор полиции Кудебаев Серик Мырзакулович. Генерал-майор полиции Урумханов Мурат Жалелович зачислен в кадровый резерв. Нового начальника департамента полиции личному составу представил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев", - сообщает портал polisia.kz .

Серик Кудебаев ранее занимал должность начальника департамента полиции Алматы, а также в течение года был начальником ДП Алматинской области.

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