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Назарбаев и Мишустин обсудили текущее состояние и перспективы углубления сотрудничества в рамках ЕАЭС

01.02.2020, 20:59 6103
Нур-Султан. 1 февраля. Kazakhstan Today - Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, передает Kazakhstan Today.
 
"Во время встречи стороны подробно обсудили текущее состояние и перспективы углубления сотрудничества в рамках ЕАЭС, а также остановились на вопросах реализации проектов по инфраструктурному развитию и дальнейшему укреплению торговых отношений между странами континента", - сообщила пресс-служба Елбасы.

 

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