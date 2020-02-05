Мамин поручил стабилизировать цены на социально значимые продукты питания

Фото: dastarkhan24.kz

Нур-Султан. 4 февраля. Kazakhstan Today - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены меры по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, передает Kazakhstan Today.

Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев поставил перед нами стратегическую задачу - обеспечить повышение доходов и качества жизни казахстанцев. В этой связи вопрос стабилизации цен на социально значимые товары имеет очень важное значение. На расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поручил принять системные меры в этом направлении", - сказал Мамин.

В 2019 году рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 10,4%, зафиксировано 67 случаев превышения пороговых цен во всех регионах, сообщила пресс-служба премьер-министра.

Разработанный Министерством торговли и интеграции пакет мер по стабилизации цен включает увеличение объемов производства социально значимых продуктов питания, предотвращение сговора торговой наценки мерами антимонопольного законодательства, привлечение общественности для мониторинга цен, развитие электронной торговли, создание товаропроводящей инфраструктуры и необходимых условий для хранения и эффективного распределения продукции.

15 января текущего года при премьер-министре РК создан новый Проектный офис по развитию сети оптово-распределительных и агро-логистических центров, который на еженедельной основе проводит заседания с участием представителей заинтересованных государственных органов, финансовых институтов и рынка.

Глава правительства напомнил, что в ноябре прошлого года за упущения в работе по стабилизации цен был привлечен к ответственности ряд заместителей акимов регионов. По итогам принятых мер в декабре акиматам удалось добиться положительных изменений по сдерживанию цен. Так, если в ноябре прошлого года совокупный рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 1,1%, то в декабре - всего 0,1%.

Это говорит о том, что у регионов есть необходимые инструменты для работы в этом направлении. Вместе с тем, по итогам января мы снова наблюдаем рост цен на социально значимые товары на 0,3%", - сказал премьер-министр, подчеркнув, что акимы должны держать вопрос цен на особом контроле и оперативно реагировать на изменение ситуации.

Премьер-министр поручил Министерству торговли и интеграции совместно с министерствами финансов, сельского хозяйства в течение недели определиться со структурой финансирования проектов по созданию системы оптово-распределительных и агро-логистических центров.

Министерству сельского хозяйства и акиматам следует создать необходимые условия для расширения производства социально значимых продовольственных товаров. Насыщение внутреннего рынка отечественным продовольствием должно стать одним из обязательств сельхозтоваропроизводителя при получении субсидий", - резюмировал Мамин.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства