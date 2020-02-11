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Талдыкорган. 10 февраля. Kazakhstan Today - Багдат Манзоров освобожден от должности заместителя акима Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил на аппаратном совещании аким Алматинской области Амандык Баталов, Багдат Манзоров освобождается от должности по собственному желанию.

"За время работы он проявил себя как исключительный профессионал и умелый руководитель. Хорошая работа была проведена в деле восстановления Арыси. Также стоит отметить его вклад в секторе газификации, особенно в установке блочно-модульных котельных. Желаю ему всего хорошего", - отметил Баталов.

Манзоров Багдат Сайланбаевич родился 1 февраля 1962 года в селе Куйбышева Талдыкорганской области. Окончил Казахский государственный институт физической культуры (1983) и Карагандинский государственный кооперативный институт (заочно).

Трудовой стаж:

· тренер (1983-1985);

· работал в органах кооперации, заместителем председателя правления Казпотребсоюза (1985-1992);

· президент ТОО "Торговый дом "Шаган" (1992-1999);

· заместитель акима Коксуского района Алматинской области (1999-2001);

· аким Аксуского района Алматинской области (2001-2004);

· генеральный директор ТОО "Айсер" (2004-2008);

· аким Алатауского района города Алматы (07.2008-07.2017);

· руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы (07.2017-07.2019);

· заместитель акима Алматинской области (с 10.07.2019)





Как сообщалось ранее, Багдата Манзорова задержали в сентябре по подозрению в мошенничестве с использованием служебного положения. Он был помещен в следственный изолятор, но позже меру пресечения изменили на домашний арест. В конце октября стало известно, что Генеральная прокуратура сняла обвинения с Манзорова

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