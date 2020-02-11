Багдат Манзоров освобожден от должности заместителя акима Алматинской области

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Как сообщил на аппаратном совещании аким Алматинской области Амандык Баталов, Багдат Манзоров освобождается от должности по собственному желанию.
"За время работы он проявил себя как исключительный профессионал и умелый руководитель. Хорошая работа была проведена в деле восстановления Арыси. Также стоит отметить его вклад в секторе газификации, особенно в установке блочно-модульных котельных. Желаю ему всего хорошего", - отметил Баталов.
Манзоров Багдат Сайланбаевич родился 1 февраля 1962 года в селе Куйбышева Талдыкорганской области. Окончил Казахский государственный институт физической культуры (1983) и Карагандинский государственный кооперативный институт (заочно).
Трудовой стаж:
· тренер (1983-1985);
· работал в органах кооперации, заместителем председателя правления Казпотребсоюза (1985-1992);
· президент ТОО "Торговый дом "Шаган" (1992-1999);
· заместитель акима Коксуского района Алматинской области (1999-2001);
· аким Аксуского района Алматинской области (2001-2004);
· генеральный директор ТОО "Айсер" (2004-2008);
· аким Алатауского района города Алматы (07.2008-07.2017);
· руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы (07.2017-07.2019);
· заместитель акима Алматинской области (с 10.07.2019)
Как сообщалось ранее, Багдата Манзорова задержали в сентябре по подозрению в мошенничестве с использованием служебного положения. Он был помещен в следственный изолятор, но позже меру пресечения изменили на домашний арест. В конце октября стало известно, что Генеральная прокуратура сняла обвинения с Манзорова.
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