В Генпрокуратуре подтвердили закрытие дела против замакима Алматинской области

Нур-Султан. 30 октября. Kazakhstan Today - Уголовное дело в отношении заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова закрыто. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, передает Kazakhstan Today.

Да, в отношении него уголовное дело было прекращено за отсутствием события преступления. Внесено представление в этот орган, который возбудил и расследовал это дело", - цитирует Ахметжанова Kazpravda.kz .

Также он сообщил, что генеральный прокурор внес представление в органы Антикоррупционной службы о рассмотрении дисциплинарной ответственности лиц, которые допустили нарушение законности.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства