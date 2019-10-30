Уголовное дело в отношении замакима Алматинской области Багдата Манзорова прекращено

Багдата Манзорова задержали в конце сентября. Его подозревали в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. После задержания замакима поместили в следственный изолятор. Позже изменили меру пресечения на домашний арест, пишет газета "Время".
Но 28 октября заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Абу-Али Саттар поставил точку в этом деле. В отношении Манзорова уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 190 (Мошенничество), отменено как незаконное и прекращено за отсутствием события уголовного правонарушения.
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