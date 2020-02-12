В Казахстане появилась юбилейная медаль "Казакстан Конституциясына 25 жыл"

Нур-Султан. 11 февраля. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О юбилейной медали в ознаменование 25-летия Конституции Республики Казахстан", указ вводится в действие со дня его подписания, передает Kazakhstan Today.

В целях поощрения граждан Республики Казахстан и иностранных граждан, внесших значительный вклад в обеспечение верховенства Конституции, становление и развитие конституционных основ Республики Казахстан, защиту конституционных прав и свобод человека и гражданина, а также в ознаменование 25-летия Конституции Республики Казахстан постановляю учредить юбилейную медаль "Казакстан Конституциясына 25 жыл", - говорится в документе.

Сообщается, что юбилейной медалью награждаются граждане Республики Казахстан и иностранные граждане, внесшие весомый вклад в обеспечение верховенства Конституции Республики Казахстан, укрепление независимости страны, согласия и стабильности в казахстанском обществе, защиту конституционных прав и свобод человека и гражданина, становление и развитие идей и принципов конституционализма.

Представления к награждению юбилейной медалью вносятся президенту Республики Казахстан палатами парламента, правительством, Конституционным советом, Верховным судом, министерствами, иными центральными государственными органами Республики Казахстан, акимами городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей, а также общественными объединениями.

Юбилейная медаль вручается президентом Республики Казахстан.

Юбилейную медаль от имени и по поручению президента Республики Казахстан также могут вручать: государственный секретарь Республики Казахстан; акимы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей, а также иные уполномоченные главой государства должностные лица.

Вместе с юбилейной медалью награжденному вручается удостоверение установленного образца.

Юбилейная медаль носится на левой стороне груди, при наличии государственных наград Республики Казахстан располагается после них.

Юбилейная медаль "Казакстан Конституциясына 25 жыл" состоит из знака и колодки. Знак юбилейной медали представляет собой правильный круг диаметром 34 миллиметра, выполненный из латуни золотистого цвета.

На лицевой стороне (аверсе) юбилейной медали на первом плане выполнено изображение раскрытой книги, символизирующей Конституцию Республики Казахстан, в центральной части которой расположен Государственный герб Республики Казахстан. Под книгой расположена надпись "25 ЖЫЛ", залитая голубой эмалью. Весь фон аверса залит эмалью цвета Государственного флага Республики Казахстан. По периферии аверса внутри круга расположена надпись: "КАЗАКСТАН КОНСТИТУЦИЯСЫНА". В нижней части аверса расположен национальный орнамент. Все изображения и надписи на юбилейной медали выпуклые, блестящие.

Юбилейная медаль с помощью ушка и кольца соединяется с шестиугольной колодкой шириной 32 миллиметра и высотой 50 миллиметров.

Колодка обтянута шелковой муаровой лентой голубого цвета шириной 32 миллиметра. Посередине ленты проходит желтая полоса шириной 8 миллиметров.

С обратной стороны колодки имеется булавка с визорным замком, с помощью которой изделие крепится к одежде.

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