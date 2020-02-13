Токаев: врываться в чужие дома и заниматься мародерством - это не патриотизм

Нур-Султан. 12 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня на церемонии открытия республиканского Фронт-офиса волонтеров "Birgemiz" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, в чем должен проявляться настоящий патриотизм, передает Kazakhstan Today.

Волонтерство стало выражением высшей степени патриотизма, подкрепленного конкретными делами. Любовь к Родине - это не громкие лозунги и пустые декларации, а ежедневный труд на благо народа, добрые дела по зову души. Это ежедневный труд, это состояние души, это обширные знания, высокая культура поведения. Нужно понимать, что люди, которые позволяют себе врываться в чужие дома, заниматься мародерством и при этом выкрикивать псевдопатриотические лозунги, - это, конечно, не патриоты. Это люди, которые преступили закон, то есть преступники, криминальные элементы. Поэтому они должны отвечать перед всем обществом и перед государством по всей строгости закона", - подчеркнул Токаев.

Он отметил, что патриотизм, служение обществу и созидательная деятельность являются ярким проявлением высокого уровня личностного и духовного развития человека.

Бескорыстные поступки и добрые дела - это наша традиция, корнями уходящая вглубь веков. И мы обязательно должны сохранить эту традицию. Протянуть другому руку помощи, помочь нуждающимся - это у нас в крови. У нашего народа есть замечательный обычай, объединяющий людей, - асар, который не теряет свое значение в течение многих веков. Как говорят, "груз, поднятый общими усилиями, легок". Объединять людей, служить народу - в этом и заключается ключевая цель волонтерского движения", - сказал президент.

Он напомнил, что в свое время казахи, несмотря на трудности и невзгоды, приютили многие этнические группы, которые были депортированы в Казахстан, делились с ними своим хлебом.

Волонтерская деятельность играет важную роль в реализации реформ, модернизации всего государства. Своей деятельностью волонтеры вносят конкретный вклад в реализацию реформ. Через трудолюбие, открытость миру мы сможем построить новую экономику, которая будет базироваться на передовых технологиях и высокой производительности труда. Активное продвижение идей волонтерства, несомненно, будет способствовать формированию новой парадигмы мышления казахстанцев", - считает президент.

Выступая перед волонтерами, Касым-Жомарт Токаев отметил наиболее активные организации. В частности, он дал высокую оценку деятельности Национальной волонтерской сети, проектов "Lider.kz", "Best for kids", столичного клуба "28 петель", "Клуба добряков", которые объединяют людей, готовых прийти на помощь тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации.

Мы видим, что волонтерство в Казахстане постепенно принимает общенациональный масштаб. Уверен, этот процесс объединит еще больше наших граждан благодаря мероприятиям Года волонтера. Добрые дела становятся неотъемлемой частью нашей культурной идентичности. В стране уже действует более 200 волонтерских организаций, в которых участвует свыше 50 тысяч добровольцев", - сказал глава государства и предложил активно вовлекать граждан Казахстана в международные волонтерские инициативы, решающие глобальные и региональные вопросы.

Казахстан готов присоединиться с всемирной экологической кампании "World Clean up Day", объединяющей свыше 20 миллионов человек из 116 стран. Участие казахстанцев в добровольческих программах ООН, ЮНИСЕФ, AIESEC и других международных инициативах позволит познакомиться с опытом разных государств и привлечь в нашу страну лучшие волонтерские практики", - сказал Токаев.

Государство, по его мнению, должно оказать поддержку в формировании инфраструктуры волонтерства. В частности, региональные фронт-офисы должны помочь всем желающим в реализации их идей или конкретных проектов.

Год волонтера - это не очередная кампания. Мы должны разъяснить это людям. Добровольчество - служение своей стране, служение обществу. Волонтерство должно стать частью образа жизни нашего народа. Мы должны пропагандировать его как неотъемлемую составляющую нынешней и будущей жизни независимого Казахстана. Энергия добровольцев должна стать примером для каждого гражданина. Уверен, что ни один регион не останется в стороне от этой важной работы", - резюмировал глава государства.

Он также ознакомился с работой фронт-офиса, который будет осуществлять координацию и общественный мониторинг волонтерских проектов, обучать и проводить популяризацию волонтерского движения по всей стране. Главе государства была представлена онлайн-платформа "Qazvolunteer.kz".

В завершение мероприятия президенту Казахстана были презентованы проекты "Birgemiz: Asyl mura", "Birgemiz: Bilim", "Birgemiz: Saylyq", "Birgemiz: Sabaqtastyq", "Birgemiz: Taza Alem", "Birgemiz: Umit".

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