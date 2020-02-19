Тараз. 18 февраля. Kazakhstan Today - Ержан Жилкибаев назначен заместителем акима Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

По согласованию с администрацией президента РК заместителем акима Жамбылской области назначен Ержан Жилкибаев", - сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области.

Ержан Жилкибаев родился в 1982 году. Образование высшее. В 2003 году окончил ЮКГУ имени М. Ауэзова по специальности "экономист-менеджер", в 2006 году - Академию государственного управления при президенте РК по специальности "магистр государственного и местного управления", в 2011 году ВКГУ имени С. Аманжолова по специальности "юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в 2003 году главным специалистом департамента экономики Южно-Казахстанской области.

В разные годы работал начальником отдела департамента политики управления государственных активов Министерства экономики и бюджетного планирования РК, заместителем руководителя аппарата акима Восточно-Казахстанской области, заместителем акима города Семей ВКО, руководителем аппарата акима Восточно-Казахстанской области, государственным инспектором администрации президента РК (курировал Жамбылскую область), акимом Медеуского района города Алматы.

С марта 2019 года - первый вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.





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