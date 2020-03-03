За несанкционированные митинги в Казахстане были задержаны 80 человек

Нур-Султан. 2 марта. Kazakhstan Today - За несанкционированные митинги 1 марта в Казахстане были задержаны 80 человек, сообщил журналистам министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает Kazakhstan Today.

1 марта в Алматы и Нур-Султане состоялись несанкционированные митинги. Для пресечения нарушения общественного порядка полицией были приняты превентивные меры.

Несмотря на неоднократные предупреждения Генеральной прокуратуры, вчера часть граждан пыталась организовать проведение несанкционированных митингов в тех местах, которые были анонсированы запрещенной экстремисткой организацией в Казахстане", - сказал Тургумбаев, отметив, что около 80 граждан были доставлены в органы внутренних дел.

После профилактики практически все были отпущены. Четыре человека привлечены к административной ответственности", - сказал министр.

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