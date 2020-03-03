Система Orphus

За несанкционированные митинги в Казахстане были задержаны 80 человек

02.03.2020, 11:44 11530
За несанкционированные митинги в Казахстане были задержаны 80 человек
Нур-Султан. 2 марта. Kazakhstan Today - За несанкционированные митинги 1 марта в Казахстане были задержаны 80 человек, сообщил журналистам министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает Kazakhstan Today.
 
1 марта в Алматы и Нур-Султане состоялись несанкционированные митинги. Для пресечения нарушения общественного порядка полицией были приняты превентивные меры.
 

Несмотря на неоднократные предупреждения Генеральной прокуратуры, вчера часть граждан пыталась организовать проведение несанкционированных митингов в тех местах, которые были анонсированы запрещенной экстремисткой организацией в Казахстане", - сказал Тургумбаев, отметив, что около 80 граждан были доставлены в органы внутренних дел. 

 

После профилактики практически все были отпущены. Четыре человека привлечены к административной ответственности", - сказал министр.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая