Алим Кирабаев назначен послом Казахстана в Польше

Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Алима Кирабаева чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Польша, передает Kazakhstan Today.

Указом главы государства Кирабаев Алим Серикович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Польша", - сообщили в пресс-службе Акорды.

Алим Кирабаев родился 16 апреля 1972 года в Алматы. Окончил Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби (1994 год), прошел стажировку в США (1993 год) и курсы повышения квалификации руководителей структурных подразделений МИД РК Института дипломатии Академии государственного управления при президенте РК.

Свою дипломатическую деятельность начал в 1997 году с должности референта управления стран Европы, затем атташе департамента многостороннего сотрудничества.

С 1997 по 1999 год являлся третьим секретарем управления ООН и международных экономических организаций первого департамента.

С 1999 по 2000 год работал вторым секретарем департамента международного экономического сотрудничества.

В 2000 году был направлен в длительную загранкомандировку в посольство Казахстана в Египте в качестве второго секретаря.

В 2003 году по возвращению в Казахстан занимает должность советника департамента Европы и Америки, затем аппарата МИД РК, департамента международного гуманитарного и экономического сотрудничества.

С 2005 по 2006 год работал первым секретарем в посольстве Казахстана в Японии.

С 2006 по 2007 год занимал должность начальника отдела управления информационно-аналитической работы и прогнозных оценок и отдела информационно-аналитического департамента.

С 2007 по 2010 год - начальник управления, заместитель директора департамента Америки.

С 2010 по 2019 год - заместитель директора, директор департамента внешнеполитического анализа и прогнозирования.

До назначения послом Казахстана в Польше являлся послом по особым поручениям МИД РК.

Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса. Владеет английском языком.

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