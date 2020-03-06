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Алим Кирабаев назначен послом Казахстана в Польше

05.03.2020, 10:20 8047
Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Алима Кирабаева чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Польша, передает Kazakhstan Today. 
 

Указом главы государства Кирабаев Алим Серикович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Польша", - сообщили в пресс-службе Акорды. 

 
Алим Кирабаев родился 16 апреля 1972 года в Алматы. Окончил Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби (1994 год), прошел стажировку в США (1993 год) и курсы повышения квалификации руководителей структурных подразделений МИД РК Института дипломатии Академии государственного управления при президенте РК.
 
Свою дипломатическую деятельность начал в 1997 году с должности референта управления стран Европы, затем атташе департамента многостороннего сотрудничества.
 
С 1997 по 1999 год являлся третьим секретарем управления ООН и международных экономических организаций первого департамента.
 
С 1999 по 2000 год работал вторым секретарем департамента международного экономического сотрудничества.
 
В 2000 году был направлен в длительную загранкомандировку в посольство Казахстана в Египте в качестве второго секретаря.
 
В 2003 году по возвращению в Казахстан занимает должность советника департамента Европы и Америки, затем аппарата МИД РК, департамента международного гуманитарного и экономического сотрудничества.
 
С 2005 по 2006 год работал первым секретарем в посольстве Казахстана в Японии.
 
С 2006 по 2007 год занимал должность начальника отдела управления информационно-аналитической работы и прогнозных оценок и отдела информационно-аналитического департамента.
 
С 2007 по 2010 год - начальник управления, заместитель директора департамента Америки.
 
С 2010 по 2019 год - заместитель директора, директор департамента внешнеполитического анализа и прогнозирования.
 
До назначения послом Казахстана в Польше являлся послом по особым поручениям МИД РК.
 
Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса. Владеет английском языком.
 

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