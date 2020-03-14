Казахстан временно ограничил въезд граждан России и Кыргызстана по внутренним документам

Нур-Султан. 13 марта. Kazakhstan Today - Министерство иностранных дел Казахстана сообщило о временном ограничении пересечения казахстанско-российской, казахстанско-кыргызской государственной границы по внутренним документам в связи с распространением коронавируса COVID-2019, передает Kazakhstan Today.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила новый коронавирус COVID-2019 пандемией , что свидетельствует о распространении нового заболевания в мировых масштабах. В целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию Республики Казахстан, обеспечения национальной безопасности и здоровья населения правительством Республики Казахстан принято решение о временном ограничении использования внутренних документов для граждан Республики Казахстан (удостоверение личности, свидетельство о рождении), Российской Федерации (паспорт гражданина РФ), Кыргызской Республики (ID-карта) при пересечении казахстанско-российской, казахстанско-кыргызской государственной границы", - говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем отмечается, что граждане Республики Казахстан, находящиеся в настоящее время на территории Российской Федерации, и россияне, находящиеся на территории Республики Казахстан, а также граждане Республики Казахстан, находящиеся на территории Кыргызской Республики и граждане Кыргызской Республики, находящиеся на территории Республики Казахстан, могут беспрепятственно возвратиться в страну с тем документом, по которому совершался выезд.

По мере ослабления распространения коронавируса COVID-2019 обычный порядок пересечения казахстанско-российской, а также казахстанско-кыргызской государственной границы будет восстановлен. Призываем с пониманием отнестись к предпринимаемым мерам по ограничению использования внутренних документов при пересечении казахстанско-российской, а также казахстанско-кыргызской государственной границы, тем более что режим пересечения границ при наличии паспорта гражданина Республики Казахстан, заграничного паспорта гражданина Российской Федерации и Кыргызской Республики остается свободным", - подчеркивается в сообщении.

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