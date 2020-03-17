Определен механизм функционирования госуправления РК на период кризисных ситуаций

В соответствии с подпунктом 16) статьи 44 Конституции Республики Казахстан, Конституционным законом Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года "О президенте Республики Казахстан" в целях разграничения полномочий между уровнями государственного управления в условиях кризисных ситуаций, создающих или могущих создать угрозу жизни и здоровью населения, конституционному строю, охране общественного порядка, стабильному функционированию государственного аппарата, президент постановил определить на период кризисных ситуаций следующий механизм функционирования государственного управления в Республике Казахстан:

Президент Республики Казахстан как высшее должностное лицо, определяющее основные направления внутренней и внешней политики государства и представляющее Казахстан внутри страны и в международных отношениях, вправе принимать акты или давать поручения государственным органам, в том числе предусматривающие иной порядок регулирования в социально-экономической сфере по вопросам: организации и деятельности государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора, за исключением вопросов, урегулированных Конституцией Республики Казахстан; налогообложения, формирования, уточнения и использования государственного бюджета; ввоза и вывоза товаров, необходимых для бесперебойного жизнеобеспечения населения и экономики; организации управления государственной собственностью; формирования системы и условий оплаты труда, социальной защищенности граждан, государственного социального и медицинского обеспечения, медицинского и социального страхования; установления предельных тарифов и цен на продовольственные и другие товары, необходимые для бесперебойного жизнеобеспечения населения и экономики; осуществления контроля и надзора; лицензирования, разрешений и уведомлений; осуществления государственных закупок; обеспечения правопорядка; финансовых рынков и финансовых организаций; реализации международных обязательств страны; антимонопольного законодательства и защиты конкуренции; осуществления иных функций и направлений, возложенных на государственные органы Конституцией, законами и актами президента и правительства Республики Казахстан;

Правительство Республики Казахстан как орган, возглавляющий систему исполнительных органов и осуществляющий руководство их деятельностью, вправе принимать акты или давать поручения государственным органам, местным исполнительным органам, в том числе предусматривающие иной порядок, по вопросам, предусмотренным в подпункте 1) настоящего пункта, при наличии прямой компетенции в актах и поручениях президента Республики Казахстан;

Государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные президенту Республики Казахстан, вправе принимать акты, в том числе предусматривающие иной порядок, по вопросам, предусмотренным в подпункте 1) настоящего пункта, при наличии прямой компетенции в актах и поручениях президента Республики Казахстан;

Центральные и местные исполнительные органы вправе принимать акты, в том числе предусматривающие иной порядок, по вопросам, предусмотренным в подпункте 1) настоящего пункта, при наличии прямой компетенции в актах и поручениях президента Республики Казахстан, правительства Республики Казахстан.

В соответствии с указом, правительству Республики Казахстан поручено: в месячный срок внести на рассмотрение мажилиса парламента Республики Казахстан проект закона, предусматривающего внесение изменений и дополнений в законодательные акты, направленные на реализацию настоящего указа, в том числе, при необходимости, перераспределение иных функций; принять иные меры по реализации настоящего указа.

Контроль за исполнением указа возложен на администрацию президента Республики Казахстан.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

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