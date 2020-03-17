Нур-Султан. 16 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по обеспечению стабильности функционирования государства, передает Kazakhstan Today.

Я также подписал указ о мерах по обеспечению стабильности функционирования государства. Этот документ позволит повысить эффективность государственных органов, укрепить вертикаль власти и оперативно принимать все необходимые решения в условиях кризиса. В том числе в налоговой сфере, если это понадобится", - сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в видеообращении.

Он уточнил, что указ дает право проводить необходимые закупки медикаментов и других средств в упрощенном порядке в основном у отечественных производителей.

Таким образом, мы сэкономим драгоценное время и средства, что очень важно в сложившихся чрезвычайных обстоятельствах", - отметил глава государства.

Убежден, что мудрость и высокая гражданская ответственность нашего народа, слаженные действия общества и государства позволят нам преодолеть все трудности", - добавил президент.

Он подчеркнул, что "те, кто распространяет провокационную информацию и пытается посеять панику, понесут наказание согласно закону".

Призываю всех граждан Казахстана сохранять спокойствие, помогать друг другу, беречь себя и близких. Сила духа нашего народа, свойственный нам оптимизм и позитивное отношение к жизни сегодня особенно важны", - заключил Токаев.

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