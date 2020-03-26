Шымкент. 25 марта. Kazakhstan Today - В Шымкенте женщина заразилась коронавирусом от своего сына, передает Kazakhstan Today.

24 марта женщина была госпитализирована и изолирована в инфекционной больнице из-за тесных семейных отношений с ребенком. Положительный результат взятого анализа был получен 25 марта", - сообщается на портале coronavirus2020.kz.

Сообщается, что при обнаружении коронавирусной инфекции были приняты комплексные противоэпидемические меры, проведена полная дезинфекция. Состояние пациентки удовлетворительное.

Как сообщил на брифинге министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, установлен автобус, на котором приехал заболевший.

Из 51 пассажира 35 найдены, они помещены в карантин. 16 находятся в розыске. В ближайшее время будут найдены и соответственно размещены в карантин", - сказал глава МИОР.

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