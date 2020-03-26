О случаях заболевания коронавирусом в Шымкенте, Жамбылской области и СКО

Нур-Султан. 25 марта. Kazakhstan Today - Вчера стало известно о новых случаях коронавирусной инфекции (КВИ) в Шымкенте, Жамбылской и Северо-Казахстанской областях, передает Kazakhstan Today.

Первый случай КВИ был выявлен в Шымкенте 24 марта. Это гражданин 1996 года рождения, он находится в инфекционном стационаре. Зараженный коронавирусом мужчина прибыл в Шымкент из Нур-Султана. Состояние пациента стабильное. Все контактировавшие установлены, и на данный момент они изолируются.

Также был выявлен случай КВИ в Жамбылской области. Пациент 1991 года рождения является жителем одного из сел Шуского района. 23 марта на личном автотранспорте прибыл в Жамбылскую область из Кыргызской Республики. Он был изолирован в карантинный стационар с проведением лабораторного обследования. Предварительные анализы показали положительный результат на коронавирусную инфекцию. Для достоверности заборы биоматериалов направлены в Алматы для дополнительного исследования.

Как сообщил на брифинге руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Жамбылской области Берик Жаркынбеков, состояние пациента удовлетворительное, самочувствие хорошее, симптомов коронавирусной инфекции не наблюдается.

Кроме того, установлены 13 человек, которые находились с ним в близком контакте. Все они изолированы в карантинный стационар, их состояние также удовлетворительное. Взяты анализы на исследование.

В очагах по месту жительства и пребывания проведена дезинфекционная обработка.

Кроме того, случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Северо-Казахстанской области. Это гражданка 1993 года рождения, прибывшая из Российской Федерации. Находится в провизорном стационаре под наблюдением медиков. Все контактировавшие установлены и изолируются на стационарный карантин.

Как сообщил на брифинге руководитель управления здравоохранения Северо-Казахстанской области Тимур Султангазиев, жительница Петропавловска прибыла из Омска, где была на учебе.





Вечером 23 марта приехала транзитным поездом, все контактные лица установлены и взяты на карантин. Сначала пациентка приехала домой, на улицу не выходила, контактировала только с матерью. На следующий день, 24 марта, обратилась в скорую медицинскую помощь с жалобами на повышение температуры до 37,6 градуса. Бригада скорой медицинской помощи с учетом эпидемиологической ситуации в России в полной защитной экипировке транспортировала и госпитализировала ее в провизорный стационар", - сказал Султангазиев.

По его информации, лабораторные анализы показали положительный диагноз на коронавирусную инфекцию. Дополнительно анализы направлены в референс-лабораторию в Алматы.

Состояние пациентки удовлетворительное, температуры нет, жалоб не предъявляет.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства