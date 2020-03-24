Выявленная в Актюбинской области заболевшая коронавирусом прибыла из-за рубежа

Актобе. 23 марта. Kazakhstan Today - Вчера был выявлен первый случай заражения коронавирусом в Актюбинской области . Заражённой оказалась женщина, прибывшая из-за рубежа, об этом сообщил на брифинге руководитель управления здравоохранения Актюбинской области, передает Kazakhstan Today.

Пациентка прибыла вчера, 22 марта, из-за рубежа. Сразу же была изолирована в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию, лабораторно подтверждена", - рассказал Асет Калиев.

По его словам, состояние пациентки удовлетворительное.

Кроме того, установлен круг контактных лиц, проведена работа по их изоляции.

Так, в инфекционных, обсервационных условиях находятся 68 человек. Состояние всех удовлетворительное. Кроме того, на домашнем карантине находятся 38 жителей области.





Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру.





11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания CoViD-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 330 тысяч, скончалось более 14 тысяч.









Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.





На данный момент в стране подтверждено 60 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 31 случай, в Алматы - 25 случаев, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай.

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