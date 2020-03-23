Нур-Султан. 22 марта. Kazakhstan Today - В Актюбинской области выявили 1 случай заражения коронавирусной инфекцией, всего в РК заболели 58 человек, передает Kazakhstan Today.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 20 часов 30 минут 22 марта в Казахстане сообщили в Минздраве РК.

Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией - в Актюбинской области. На сегодняшний день в стране подтверждено 58 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 31 случай, в Алматы - 23 случая, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай", - говорится в сообщении.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания CoViD-19 пандемией , к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 300 тысяч, скончалось 13 тысяч.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения

Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.

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