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Госпитализированный с коронавирусом житель Алматинской области совершал паломничество

21.03.2020, 15:57 9640
Талдыкорган. 21 марта. Kazakhstan Today - Госпитализированный с коронавирусом житель Алматинской области совершал паломничество, передает Kazakhstan Today.
 

Накануне в боксированную палату инфекционного отделения Карасайской районной больницы доставлен житель Алматинской области с диагнозом "коронавирусная инфекция". Заболевший через Бишкек прилетел из Саудовской Аравии, где он совершал паломничество. Это первый случай заражения коронавирусом в Алматинской области и 53-й случай по стране", - сообщает пресс-служба акима Алматинской области. 

 
По словам заболевшего, недомогание он начал ощущать 19 марта, а 20 марта обратился во врачебную амбулаторию села Кыргауылды. 
 

После осмотра врача с диагнозом "ОРВИ, КВИ" доставлен бригадой скорой помощи в инфекционное отделение Карасайской районной больницы, где госпитализирован в боксированную палату. На сегодняшний день состояние больного средней тяжести, кашля и хрипов нет. Были проведены лабораторные исследования, тест на СОVID-19 оказался положительным", - отмечается в сообщении. 

 
Всего выявлено 11 лиц, с которыми контактировал заболевший, из них члены семьи - 4, совместно совершавшие паломничество - 3, друзья - 2. Круг контактных лиц продолжает выясняться, контактные лица, проживающие на территории области, будут изолированы в провизорный стационар. 
 
Данные по контактным Жамбылской области и Алматы переданы в территориальные департаменты. Эпидемиологическое расследование продолжается, проинформировали в пресс-службе. 
 
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 200 тысяч. 
 
На сегодняшний день в стране подтверждено 53 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 28 случаев, в Алматы - 22 случая, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай.
 
 
Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств. 
 
 

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