Токаев выразил соболезнования родным умершей от коронавируса казахстанки

Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким скончавшейся от коронавируса женщины, передает Kazakhstan Today.

Кончина 64-летней женщины говорит об опасности самого коронавируса и об исключительной важности соблюдения карантина. Мои соболезнования родным и близким", - написал Токаев в Твиттере .

Вынужденная, но необходимая мера. Эпидемию мы вместе победим, извлечем уроки, сделаем практические выводы", - отметил президент.

Как сообщалось, сегодня, 26 марта, прошло заседание государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения.

Госкомиссия утвердила решение об усилении режима карантина в городах Нур-Султане и Алматы путем принятия с 00.00 час. 28 марта текущего года следующих мер:

- ограничение выхода граждан из жилища за исключением приобретения продуктов, лекарств и выхода на работу; - закрытие мест массового скопления населения (парки, скверы, пешеходные улицы, набережная, игровые площадки и др.);

- поэтапное ограничение работы общественного транспорта; - установление запрета на собрания на улицах и в иных общественных местах группами более трех человек (за исключением членов семьи);

- установление запрета на передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции вводится 14-дневный карантин в жилом массиве "Тауелсіздікке 20 жыл" Абайского района города Шымкента с организацией подомового обхода.

В Шымкенте также приостановят деятельность аэропорта, железнодорожного и автовокзалов, детских садов. Будут закрыты места массового скопления населения (парки, скверы, пешеходные улицы, игровые площадки и др.). Работа пунктов общественного питания будет ограничена до 18.00 (с 18.00 до 22.00 - доставка на дом). Поэтапно будет ограничено движение общественного транспорта. Ограничение режима работы продуктовых магазинов, торговых центров, вещевых рынков и объектов сферы услуг будет осуществляться по решению акима города Шымкента.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией , к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 487 тысяч, скончалось более 22 тыс.

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