Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - Казахстан ратифицировал международный документ, направленный на развитие качественных почтовых услуг, передает Kazakhstan Today.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Девятого дополнительного протокола к Уставу Всемирного почтового союза". Текст закона публикуется в печати", - сообщила пресс-служба Акорды.
Напомним, ранее документ был рассмотрен в сенате. Он позволит улучшить развитие связи между странами посредством эффективного функционирования почтовых служб и содействия достижению целей международного сотрудничества в культурной, социальной и экономической областях полномочными представителями правительств договаривающихся стран, а также позволит стимулировать развитие качественных, доступных, универсальных почтовых услуг, информировала пресс-служба сената.
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