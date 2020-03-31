В Минюсте ответили на вопросы казахстанцев о передвижении во время карантинного режима

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Нур-Султан. 30 марта. Kazakhstan Today - Что делать, если вас во время карантинного режима на улице остановили полицейские, разъяснил казахстанцам министр юстиции РК Марат Бекетаев на брифинге в СЦК, передает Kazakhstan Today.

По словам министра, все санкции, применяемые к гражданам и юридическим лицам вследствие нарушения карантинного режима, не являются целью по наполнению республиканского бюджета. Главная цель штрафов - уберечь граждан от нарушения режима карантина, сохранения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих, сообщил оперативный штаб Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг.

Также Бекетаев объяснил порядок действия граждан при остановке полицейскими. Так, гражданину нужно спокойно объяснить причины выхода из дома, при отсутствии справки с места работы необходимо дать номер кадровой службы организации или руководителя, где могут подтвердить ваши доводы. Не нужно давать свой телефон в руки сотруднику, а дать только номер. Важно отметь, что нарушение карантинного режима - это административное дело, которое рассматривается в суде. Можно там предоставить доказательность своей невиновности и правомочности выхода на улицу.

Кроме этого, глава Минюста РК ответил на вопрос, можно ли гулять с домашними животными в соседнем жилом комплексе?

По его словам, карантином предписывается ограничить выгул животных непосредственной близостью от жилого дома. Поскольку это не юридический термин, администрация городов самостоятельно определяет расстояние, в пределах которого разрешено передвигаться.

К примеру, в Алматы определено расстояние в 500 метров от дома.

В любом случае, если возбуждается административное судопроизводство, решение принимается судом. "Самое главное - в период прогулки с питомцами обеспечивать безопасность свою и окружающих", - заявил Марат Бекетаев. Он добавил, что сами граждане должны относиться ответственно и сознательно к обязанностям в условиях карантина.

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