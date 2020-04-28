Наша страна вступает в качественно новую фазу своего развития - Токаев

Нур-Султан. 27 апреля. Kazakhstan Today - Наша страна вступает в качественно новую фазу своего развития, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.

В целом уже сейчас мы должны готовиться к посткризисному периоду. Об этом убедительно высказался Елбасы на заседании Совета безопасности 24 апреля. Правительство, Национальный банк до 11 мая подготовят Комплексный план по восстановлению экономического роста, включающий поддержку наиболее пострадавших отраслей. Наша страна вступает в качественно новую фазу своего развития. По сути, мы будем жить в новой реальности. Поэтому предстоит осуществить масштабную, глубинную трансформацию экономики и системы госуправления", - отметил глава государства.

Он обратился к гражданам, которые находятся на передовой борьбы с пандемией.

Еще раз выражаю благодарность нашим врачам и всему медицинскому персоналу, сотрудникам правоохранительных органов и военным, которые стойко и самоотверженно обеспечивают безопасность людей. Благодарю волонтеров. Они, несмотря на риски, ежедневно помогают нуждающимся гражданам. Хочу выразить признательность журналистам и работникам средств массовой информации, продолжающим снабжать граждан оперативной и достоверной информацией. Слов поддержки заслуживают и работники госаппарата, в сложнейших условиях обеспечивающие жизнедеятельность государства и реализацию пакета антикризисных мер", - сказал Токаев.

Он отметил, что Казахстан абсолютно открыт перед международным сообществом, мы публикуем все данные, какими бы печальными они ни были.

В этой связи прошу некоторых граждан воздержаться от конспирологических сплетен. Да, в работе государственных органов имеются упущения, в том числе системного характера. Мы их видим, извлекаем уроки, в посткарантинный период примем необходимые меры. Но большинство государственных работников работает честно и даже самоотверженно. Кризис показал, что казахстанцы - это нация настоящих патриотов. С вашим заинтересованным участием мы сможем достичь всех поставленных целей. В этом нет никаких сомнений. Сообща мы справимся со всеми трудностями и проблемами!", - подчеркнул он.





По состоянию на 13.30 27 апреля 2020 года в Казахстане подтверждены 2791 случай регистрации коронавируса. От заболевания выздоровели 682 человека, скончались 25.

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