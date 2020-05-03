В Алматы прибыла вторая партия гуманитарной помощи Джека Ма

Алматы. 2 мая. Kazakhstan Today - В Алматы 1 мая была доставлена вторая партия гуманитарной помощи от фондов Джека Ма и Alibaba Group, передает Kazakhstan Today.

В виде гуманитарной помощи в Алматы доставлены 50 016 тест-систем и 30 аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.

Гуманитарный груз был получен единым дистрибьютором - ТОО "СК-Фармация" для дальнейшего распределения среди медицинских учреждений.

Министерство иностранных дел от имени правительства РК выражает благодарность фондам Джека Ма и Alibaba Group за столь существенную помощь в борьбе с COVID-19. Как известно, 10 апреля 2020 года китайский бизнесмен передал нашей стране средства медицинской защиты объемом более 4,5 тонны (медицинские маски, защитные костюмы, медицинские перчатки, бесконтактные термометры)", - отметили в пресс-службе.

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