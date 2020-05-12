Нур-Султан. 10 мая. Kazakhstan Today - Высокий суд Англии обязал бизнесменов Стати выплатить Казахстану 780 млн тенге до 1 июня, передает Kazakhstan Today

7 мая Высокий суд Англии вынес постановление в рамках разбирательства между Стати, Bank of New York Mellon (BNYM), Национальным банком Казахстана (НБК) и Республикой Казахстан, обязав Стати оплатить НБК и Республике их судебные расходы. Стати было предписано до 1 июня оплатить часть расходов в размере 780 млн тенге", - сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РК.

По информации ведомства, остальная часть расходов, также составляющая сотни миллионов тенге, должна быть оплачена стороной Стати после дальнейшей оценки в конце этого года.

В моем решении очевидно, что НБК и РК - это стороны, выигравшие дело. Они заявили, что обязательства BNYM принадлежат НБК. Это было оспорено Стати, и в этом споре Стати потерпели неудачу, а казахстанская сторона добилась успеха", - прокомментировал судья Тир (Justice Teare).

Как уточнили в пресс-службе, данное судебное разбирательство является частью спора в различных юрисдикциях между Стати и Казахстаном, в лице Министерства юстиции.

Мы еще раз приветствуем решения английской судебной системы. Казахстанская экономика выиграет от постановления о возмещении расходов, которое было вынесено английским Высоким судом в эти сложные времена. Теперь у нас есть прямые доказательства мошенничества, коррупции и международного отмывания денег, совершенного Стати, и мы надеемся, что с этими доказательствами мы одержим победу и в других юрисдикциях", - заявил министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев.

В Минюсте напомнили, что три года назад Казахстан уже побеждал в споре против Стати в английском Высоком суде. В то время английский судья пришел к выводу, что существует достаточно доказательств, чтобы предварительно полагать, что арбитражное решение было получено путем мошенничества, после чего Стати ушел из судебного разбирательства в Англии.

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